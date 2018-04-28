KAA Gent - Standard Liege maçı rakamları

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında KAA Gent ile Standard Liege, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. KAA Gent 32 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Standard Liege 32 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Standard Liege, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 631. İddaa'da KAA Gent kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Standard Liege kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

KAA Gent önceki hafta Genk mücadelesinde 1-2 kazandı.

Standard Liege ise KV Oostende maçında 2-3 kazandı.

KAA Gent, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KAA Gent, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 4 gol atarken 5 gol yedi.