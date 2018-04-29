KAA Gent - Standard Liege maçı rakamları

KAA Gent ve Standard Liege, 29 Nisan 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi KAA Gent 32 puanla 4. sırada, Standard Liege 32 puanla 3. sırada bulunuyor. KAA Gent son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Standard Liege, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 631. İddaa'da KAA Gent kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Standard Liege kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

KAA Gent son haftadaki Genk müsabasında 1-2 kazandı.

Standard Liege ise KV Oostende maçında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan KAA Gent, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Standard Liege ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Standard Liege, 4 gol atarken 5 gol yedi.