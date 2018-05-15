Kaan Müjdeci'nin filmi “Iguana Tokyo”, 1974 yılından bu yana Japonya Kültür Bakanlığı’nın UNIJAPAN kuruluşu tarafından verilen Bunka-cho adlı film fonundan; toplam bütçesinin %20'lik kısmını karşılayacak bir destek alacak. Fonun bugüne kadar destek verdiği filmler arasında Leos Carax, Michel Gondry ve Bong Joon-ho’nun yönetmenliğini yaptığı “Tokio!” (2008) ve Abbas Kiarostami’nin 2012 yılında çektiği “Like Someone in Love” bulunuyor.

Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen “Sivas” filminin yönetmeni Kaan Müjdeci; ikinci uzun metraj film projesi “Iguana Tokyo”nun çekimlerine başlamak üzere hazırlıklarına devam ediyor.

Çekimler öncesinde bütçe için destek arayışını sürdüren Kaan Müjdeci’ye en büyük desteklerden biri Japonya Kültür Bakanlığı’ndan geldi. Müjdeci’nin yeni projesi “Iguana Tokyo” 1974’ten bu yana bakanlığın UNIJAPAN kuruluşu tarafından sağlanan Bunka-cho film fonundan destek alacak. Ortak yapımcılardan Ryohei Tsutsui’nin şirketi Trixta üzerinden başvurulan fon; en az 250 bin, en fazla 600 bin Euro olmak üzere projenin toplam bütçesinin %20'lik kısmını karşılayacak.

UNIJAPAN fonuyla desteklenen filmler arasında Leos Carax, Michel Gondry ve Bong Joon-ho’nun yönetmenliğini yaptığı “Tokio!” (2008) ve Abbas Kiarostami’nin 2012 yılında çektiği “Like Someone in Love” gibi yapımlar bulunuyor.

Daha önce 10. Köprüde Buluşmalar - 34. İstanbul Film Festivali ve Cinelink 2015 21. Saraybosna Film Festivali’nde Ortak Yapım Platformları’na seçilen “Iguana Tokyo”; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu’dan da 1 milyon TL destek fonu almaya hak kazandı. “Iguana Tokyo”, 69. Cannes Film Festivali kapsamındaki Cannes Atölye - Cannes L’Atelier’e seçilen toplam 15 proje arasında yer aldı.

Kaan Müjdeci’nin yazdığı ve yöneteceği, Almanya-Türkiye-Japonya ortak yapımı “Iguana Tokyo”nun çekimleri Tokyo ve Berlin'de gerçekleştirilecek. Çekimlerinin 2018’de tamamlanması planlanan filmin dili ise Japonca ve İngilizce olacak.

Başarılı yönetmen aynı zamanda, yeni filmini “Iguana Tokyo Prologue” adlı bir sanat eserine dönüştürdü. Filmin hissini, fizik kuralları aracılığıyla seyirciyle paylaşmasına olanak sağlayan “Iguana Tokyo Prologue” adlı eser, Tokyo Arts and Space Hongo’daki “Compiling Behaviors, Digesting Actions” başlıklı sergide sanatseverlerle buluşuyor. Goethe-Institut Japan tarafından sergiye davet edilen Kaan Müjdeci’nin eseri, 1 Temmuz’a dek görülebilir.