Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural Galata'da görüntülendi

Geçtiğimiz hafta sokak ortasında kavga ettikleri haberleriyle gündeme gelen Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çifti, olay sonrası ilk kez görüntülendi. HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, ikili Galata’daki bir lokantada öğle yemeği yedi.

Yemek boyunca koyu bir sohbete dalan çiftten Ural, “Ocak ayında çıkarmayı planladığım albümü Kaan’la birlikte değerlendiriyorum” dedi.

kaan tangöze

Kıvılcım Ural