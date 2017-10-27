Kaan Tangöze'nin otomobili yolda kaldı

Duman Grubu’nun solisti Kaan Tangöze, önceki akşam çocukları Hakan ve Volkan’ı görmeye Ulus’a giderken yolda kaldı. Ünlü rock’çının 2002 model otomobili Etiler’de sıkışan trafikte hararet yaptı. HT Magazin'denn Nuri Altuntaş haberine göre yol yardım ekibinin çağırarak otomobilini servise çektiren Tangöze, yoldan çevirdiği taksiyle oğullarını görmeye gitti.

kaan tangöze

Duman Grubu