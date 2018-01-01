Hürriyet’in haberine göre, iki kadın arasında aylardır süren ve mahkemeye kadar varan kavga hakkında hiç konuşmayan Kaan Tangöze, önceki akşam Nişantaşı’nda yanına gelen muhabirlerin sorularına da yanıt vermedi.

Bir süredir otelde kaldığı konuşulan ünlü rock’çı, ısrarlı sorular karşısında “Sizin başka işiniz yok mu?” demekle yetindi.

kaan tangöze

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