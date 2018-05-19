HT Magazin'in haberine göre, ‘Kara Sevda’ dizisiyle çok sayıda Arap hayran edinen ünlü oyuncu, “Dizi biteli 1.5 sene oldu ama ben hâlâ Arap hayranlarımın yoğun ilgisinden ötürü Beyoğlu’nda, yolda yürüyemiyorum” dedi.

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