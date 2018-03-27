'Kaba ve kavgacı' olduğu gerekçesiyle kovulan garson: Kaba değil, Fransızım

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Kanada'da diğer çalışanlara karşı 'kavgacı' ve 'kaba' olduğu gerekçesiyle kovulan garson 'kaba olmadığını, Fransız olduğunu', bu tavrın da 'Fransız kültüründe olduğunu' söyledi.

Garson Guillaume Rey, işten çıkarılmasıyla ilgili eski işverenini ve şirketi hakkında Britanya Kolumbiyası İnsan Hakları mahkemesine şikâyette bulundu.

Rey, işten çıkarılmasını ayrımcılık olarak görüyor ve Fransız kültürünün 'daha dobra ve açık sözlü olduğunu' söylüyor.

Restoran yönetimi ise Rey'in tavrının iş yeri politikalarına uygun olmadığını ifade ediyor.

Rey'in çalıştığı Miltestones adlı restoran ve restoranın bağlı olduğu şirket Cara Operations, Fransız garsonun Vancouver'da 2016 Ekim ayı ile 2017 Ağustos ayı arasında çalıştığı dönemde, diğer çalışma arkadaşlarına karşı 'kavgacı tavrından' dolayı kovulduğunu açıkladı.

Garson ise, 'Fransız misfirperverliğinden öğrendiği yüksek standartlar ve dobra, dürüst, profesyonel kişiliğinden dolayı' kovulduğunu söylüyor.

Eski iş verenleri de Rey'in 'hizmet ettiği masalara karşı çok cana yakın ve profesyonel' davrandığını kabul ediyor. Ama Fransız garson arkadaşlarına karşı 'saldırgan ve kavgacı' tavırlarından dolayı uyarılıyordu.

Restoran, Rey'i şikayetinden vazgeçirmeye çalıştı.

Ay başında mahkemenin başvuruyu reddetmesi üzerine, duruşma da ertelendi. Restoran Rey'in iş yerindeki bir anlaşmazlık nedeniyle çalışma arkadaşını ağlatmasından sonra kovulduğunu söyledi.

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