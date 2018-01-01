Kabaklı Saroz böreği malzemeler

4 hazır yufka

Kabaklı Saroz böreği iç harcı için

2 büyük boy boy kabak

1 yumurta

1 su bardağı lor peyniri

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kabaklı Saroz böreği sosu için

1 kahve fincanı ayçiçek yağı

1 kahve fincanı su

Kabaklı Saroz böreği nasıl yapılır?

Böreğin iç harcı için, kabakların kabuğunu temizleyip rendenin iri yanıyla rendeleyin. Süzgece alıp suyunu süzün. Yumurta, lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip karıştırın.

Yufkalaradan ilkini zemine yayın. Su ve ayçiçeği yağını bir kasede iyice çırpın. Yufkanın üzerine fırçayla sürün. İç harçtan paylaştırıp rulo şeklinde sarın ve gül şekli verin. Tüm malzemeyi aynı şekilde hazırlayın. Eğer zamanınız varsa kapaklı bir kabın içine börekleri dizip buzdolabında bir gece bekletin. Daha sonra fırın tepsisine dizip üzerine yağlı su sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin. Sıcak sıcak servis edin. Kabaklı Saroz böreğiniz hazır! Afiyet olsun.

Kabaklı Saroz böreği

Kabaklı Saroz böreği tarifi

Kabaklı Saroz böreği malzemeleri

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