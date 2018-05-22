Poğaça yapımında malzeme değişiklikleri ile bambaşka tatlar yakalanabilir. Örneğin maya yerine kullanılan kabartma tozu görüntüsü ile pofuduk tadı ile kıyır kıyır bir lezzet ortaya çıkarır. Bugünkü tarifimizde sade poğaçayı anlatıyoruz. Ancak arzu ettiğiniz iç malzemelerle de aynı tarifi uygulayabilirsiniz. İşte dumanı üstünde hem kabartma tozlu, hem margarinsiz, hem bayatlamayan, hem kıyır kıyır poğaça tarifimiz...

KABARTMA TOZLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta beyazı

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 tatlı sirke

2 paket kabartma tozu

Nasıl yapılır?

Derin bir kaba unu boşaltıp ortasını açın. Yoğrut, yumurta, sıvıyağı ekleyip karıştırın. Ardından sirke, tuz, toz şeker ve son olarak kabartma tozunu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamurunuzu en az 15 dakika yoğurmalısınız. Ardından 20 dakika dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamurunuzu sade yapacaksanız yuvarlaklar şeklinde yağladığınız fırın tepsisine dizin. Üzerine bir yumurta sarısını sürün. 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra yiyeceğiniz kadarını servis edin. Kalanını ağzını sıkıca kapatabileceğiniz bir kaba alın. İçeriğindeki sirke sayesinde uzun süre saklayabilirsiniz. Afiyet olsun...

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