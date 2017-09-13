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5D BIM Türkiye'de henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bütün raylı sistem projelerini bu standarda göre ihale ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu başarısı, İstanbul'da ve Türkiye'de birçok proje için öncü oldu.