Kabataş'taki kazayla ilgili bilirkişiden 'şoför asli kusurlu' raporu

İstanbul Kabataş’ta halk otobüsünün vapur iskelesine girerek aralarında ayağı kopan üniversite öğrencisi Kübra Dere’nin de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili olarak düzenlenen bilirkişi raporunda şoför Eyüp E.’nin asli kusurlu olduğu belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, bilirkişi raporunda, Eyüp E.’nin kural ihlalleri yaparak tedbirsizliği, dikkatsizliği, kural dışı davranışlarıyla kendisinin ve başkasının can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğuna dikkat çekildi.

Kübra Dere