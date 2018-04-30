Kabil'de art arda iki intihar saldırısı: Aralarında gazetecilerin de olduğu en az 25 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Savunma Bakanlığı ve istihbarat servisinin de olduğu Shashdarak bölgesinde 15 dakika arayla iki intihar saldırısı düzenlendi.
İlk saldırı motosikletli bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirildi.
İkinci saldırıda, ilk bombayı haberleştirmek üzere olay yerinde toplananlar hedef alındı. Gazeteci kılığında olay yerine geldiği belirtilen intihar saldırganı, kamera içine yerleştirdiği bombayı patlattı.
Afgan yetkililer saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish BBC'ye yaptığı açıklamada ölenler arasında 8 gazeteci ve 4 polis olduğunu belirtti.
Fransız AFP ajansının fotoğraf şefi Shah Marai de ölen gazeteciler arasında.
AFP ajansı olayla ilgili attığı tweet'te ikinci saldırının gazetecileri hedef aldığını duyurdu.
https://twitter.com/AFP/status/990827164009357312
IŞİD, yayın organı olarak kullandığı Amaq haber ajansında saldırıyı üstlendiğini duyuran bir açıklama yaptı.
Önceki hafta yine Kabil'de bir seçmen kayıt bürosuna düzenlenen saldırıda 60'a yakın kişi hayatını kaybetmiş, 119 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
BBC araştırmalarına göre, Taliban ve IŞİD'in etkili olduğu ülkenin yaklaşık yüzde 30'u tamamen hükümet kontrolünde.
Taliban da geçen hafta yaptığı açıklamada, ilkbahar saldırılarını başlattığını, özellikle yabancı güçleri hedef alacağını duyurmuştu.
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