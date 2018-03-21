Kabil'de intihar saldırısı! Nevruz kana bulandı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Nevruz kutlamaları kana bulandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir Şii camisi yakınlarında meydana gelen patlamada 26 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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