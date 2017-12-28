Kabil'de Şii kültür merkezine intihar saldırısı: En az 40 ölü

- AFP

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şiilere ait bir kültür ve din merkezine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan BBC'ye yapılan açıklamada, ilk patlamanın ardından bölgede iki patlama sesi daha duyulduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi de Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hedef Tabayan kültür merkeziydi. Patlama öncesinde merkezde, Sovyet işgalinin 38. yılı ile ilgili bir anma etkinliği düzenleniyordu" dedi.

Saldırı anında binada düzenlenen bir foruma katılan öğrencilerle ile birlikte medya çalışanlarının da bulunduğu bildirildi.

Henüz üstlenen olmadı

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ancak ülkede son aylarda Şiilere ait birçok merkez, IŞİD tarafından hedef alınıyordu.

Ekim ayında Şii azınlığa ait bir camiyi hedef alan saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Kabil'de Pazartesi günü Afgan istihbarat servisi binası yakınında düzenlenen bir başka intihar saldırısında da 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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