Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah gerçekleşen patlamalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi veya yaralandı. Patlamanın gerçekleştiği bölgede NATO'nun merkez binası ve ABD büyükelçiliği olduğunu bildiriyor.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, Taliban üyelerinin saldırısında 18 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin esir düştüğünü söyledi.

Helmand vilayetinde ise Cumartesi sabahı peş peşe intihar saldırıları düzenlendi. Üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği patlamalarda birçok sivil de yaralandı.

Eyalet sözcüsü Ömer Zak, saldırılardan birinin bomba yüklü araçla yapıldığı bilgisini verdi.

Helmand'daki saldırıları Taliban üstlendi. Kabil'deki saldırıları henüz üstlenen olmadı, ancak son dönemlerde gerçekleşen Kabil saldırılarını DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan içişleri Bakanı, Najib Danish, sabah saatlerinde bir intihar bombacısının, Kabilin diplomatik bölgelerinden Şaş Darak'ta bir terör saldırısında bulunduğunu açıkladı.

Görgü tanığı Abdul Mutallıb "Olay sabah 08.00 sularında yaşandı. Patlamanın ardından her yer toz duman oldu. Gelen ambulansları ancak görebildim" şeklinde konuştu. Saldırının bir diğer tanığı ise " Aslında bu bölgeden sinek bile izinsiz geçemiyor intihar bombacısı nasıl geçmiş aklım almıyor" dedi.

Bölgedeki en yakın hastaneye taşınan 6 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teröristin saldırıyı patlayıcı yelek ile gerçekleştirdiği belirtiliyor. Saldırının İçişleri Bakanlığının, Kabil için hazırladıkları yeni güvenlik planını yayınlamasından sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

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