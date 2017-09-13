Kabil'de stadyumda maç esnasında şiddetli patlama:2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan kriket stadyumu yakınlarından bir patlama meydana geldi.

Yetkililer, bir intihar bombacısının Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir kriket stadyumunun yakınında maç devam ederken kendini patlattığını ve olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

Afgan Kriket Kurulu, stadyumdaki tüm oyuncuların güvenli olduğunu aktardı.