Türk Hava Yolları'nın ( THY), İstanbul-Moskova seferini yapan uçağı, kokpitte bulanan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi nedeniyle İstanbul'a geri döndü.

AA'nın haberine göre, THY'nin İstanbul-Moskova seferini yapan TK413 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı, kalkıştan sonra Atatürk Havalimanı'na dönme kararı aldı.

Uçak saat 12.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. 161 yolcu ve 3 bebeğin içinde bulunduğu uçağın, kokpitinde bulunan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak geri döndürüldüğü öğrenildi.

Geri dönen uçak seferden çekilerek yerine TC-JIR kuyruk tescilli Airbus 330 tipi yeni bir uçak verildi. Yolcular uçaktan indirilerek terminale alındı. Yeni uçağın hazırlanması sonrası İstanbul-Moskova seferi gerçekleştirilecek.

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