Azerbaycan Havayolları'nın Bakü-İstanbul seferini yapan Boeing 767-300 tipi 4KAZ81 kuyruk tescilli uçağı saat 11.50'de uçuşunu tamamladıktan sonra Atatürk Havalimanı'nda park yerine yanaştı.Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Kabin memurları bu sırada yolcuların uçaktan inmesi için kapıları açmaya başladı. Bu sırada sol arka kapıda bulunan kabin memuru yanlışlıkla slide (tahliye botu) patlattı. Olay yerine gelen teknik ekip patlatılan slideları toplarken yolcular uçaktan indirildi.

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