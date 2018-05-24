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Öncelikle kabızlık kavramının doğru olarak tanımlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Hacı Ömer Aycan, ‘Büyük tuvalet alışkanlığı herkes için farklıdır. Bazı insanlar her gün bir kez, hatta bundan daha fazla büyük tuvaletlerini yaparken; bazıları da iki üç günde bir yapabilir.