Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle devlet inşaatlarından enerji kablosu çalan hırsızlık çetesine yönelik, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı "Kirpi Operasyonu" düzenledi.

Operasyonlarda, Ankara başta olmak üzere, Manisa, İzmir ve Karabük'teki 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli eylemlerini yakınları adına aldıkları otomobillerle gerçekleştirdikleri tespit edildi.

AA'nın haberine göre, şüphelilerden O.S., C.K. ve Ş.K.'nin çalıntı malzemeleri satın alanları ve diğer şüphelileri organize ettikleri belirlendi.

Çete üyelerinin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 8 demir kesme makası, LCD televizyon, hızar testere, taşlama makinesi, hilti, matkap, şarjlı matkap, şüphelilerin iş makinelerinden akaryakıt çalarken kullandıkları su pompası, 3 rulo kablo, çeşitli anahtar takımları ele geçirildi. Şüphelilerden C.K.'nin iş yerinde ise yaklaşık 380 kilogram kablo bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı ile devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlenirken, çalma ve satın alma işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirdikleri, kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşya gibi malzemeleri de çaldıkları anlaşıldı.

Ekiplerin teknik takipleri sonucu, çete üyelerinin kirpi avcılığı da yaptıkları ve yakaladıkları kirpileri yedikleri belirlendi.

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