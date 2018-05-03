Apple gibi bir şirket olunca, her hareketiniz olay oluyor. Her lansman sonrasında otomatik olarak gelen 'Ee, ne tanıttı ki', 'X bunu Y yıl önce yaptı', 'Zaten hiç sevmiyorum' yorumlarını bir kenara koyalım. Bunları koymuşken 'Aabi süper'cileri de kenara alalım ve ortaya çıkanlara bakalım.

Bu yazının konusu için Apple AirPods ile kablosuz kulakiçi kulaklık hareketini başlatmasını atlamamak gerek. Ufak bir kutuya konarak şarj edilebilen ve kaybolmasının da önüne geçilen, kolay bağlanan ve uzun süre kullanılabilen Bluetooth kulakiçi kulaklıklar, hayatı gerçekten kolaylaştırıyor.

Apple yaptı, başkasına gerek var mı?

Peki bir tane iyi ürün varken, rakibini yapmak niye? Elbette daha iyiye ulaşabilmek için. Jabra'nın Elite 65t modeli işte bu hedefe doğru başarılı adımlar atmış. Peki mükemmele ulaşmış mı? Onu da, diğer adımları da inceleyelim. n11.com'un gönderdiği (yani bu, n11.com'dan satın alabilirsiniz anlamına geliyor) Jabra Elite 65t ile yaklaşık bir aydır birlikteyim.

Cihaz birçok açıdan AirPods'u andırıyor ama farkları da belirgin. Kendi öncülüne göre daha şık bir tasarıma geçen 65t, kulaktan çok dışarı çıkmıyor ve AirPods gibi kablosu kesik kulaklık görüntüsü de vermiyor. Koyu renk ile varlığını da fark ettiren, böylece 'kendi kendine mi konuşuyor' sorusunu geçersiz kılan bir yapıda.

Cihazın çok iyi bir yönetim mantığı var

Jabra, yönetimi iki kulaklığa dağıtarak iyi bir iş çıkartmış. Sağdakine üç saniye basınca açılıp kapanan, solda ön kısma basınca sesi açan, basılı tutunca şarkı geçen, arka kısımla sesi kısıp şarkı geçen kulaklıklar, ilk bağlantıda sesli yönlendirme ile kurulumu kolayca tamamlatıyor. Bundan sonra kutudan çıkarmanız ve kulağa takmanız bağlantı için yeterli. Dilerseniz sadece sağ kulaklığı takarak da konuşmalarda hızlıca kullanabilirsiniz, ancak aynı durum sol için geçerli değil.

Telefondan uzun şarj süresi

Kulaklıkları kullanmadığınızda, kutusuna konarak kaybolmasının önüne geçebilir ve yeniden şarj olmasını sağlayabilirsiniz. Tek şarjla 5 saate kadar kullanım sözü, gayet yerinde. Kutu ise iki tam şarj daha sağlıyor. Böylece yaklaşık 15 saat kullanım elde ediliyor.

Kutuyu açmak biraz zor, ilk başlardaki kırılacak mı endişesi zamanla geçiyor ve alışıyorsunuz. Metal bağlantı noktaları sayesinde kulaklıklar şarj oluyor ve bazen ters takmak mümkün oluyor. Bu yüzden kutuya koyarken kulaktan çıktığı gibi sol kulaklığı sola, sağı da sağa koymaya alışmanız gerekiyor. Yoksa şarj olmamış kulaklıklarınızla hüsrana uğramanız mümkün.

15 dakikada 1,5 saatlik şarj

Kulaklıkların kutusu microUSB ile şarj oluyor. 15 dakikada 1,5 saatlik şarj sağlıyor ve tam şarj içinse 2 saat kutuda kalmaları gerekiyor. Kutu ve kulaklıklar üzerindeki LED'ler ile şarj durumu görülebildiği gibi, mobil uygulama üzerinden tam değeri görebilmek ya da düşük olduğunda kulağa sesli uyarı yapması hoş.

iOS ve Android için Sound+ uygulamasıyla eşleşen cihazlar, böylece sesli asistan seçme, şarj durumu görüntüleme, müzik ve aramalar için belirli ayarlar yapma imkânı sağlıyor.

Tek sesli asistana mecbur değilsiniz

Jabra Elite 65t'nin en önemli yönlerinden birisi sesli asistanınızı seçebilmeniz. Sizi Siri, Google Asistan, Samsung Bixby ya da Amazon Alexa ile buluşturabilmesi harika.

Ses Deneyimi altında HearThrough adlı özellik açılabiliyor. Böylece etraftaki sesleri duymak isteyebileceğiniz durumlar düşünülmüş. Bunu kolayca yapmanın bir yolu da, sağ kulaklığa iki kez hızlıca basmanız. Trafik kazalarının önüne geçmek ya da konuşurken bağırmamak için önemli!

Türkçe değilse de, arayanı söylemesi iyi

Arama Deneyimi ise kendi sesinizi duyabilmenizi, arayanın isminin size okunmasını ya da tiz/bas ayarı yapabilmenizi sağlıyor. Bunlar da oldukça pratik, elbette Türkçe desteği olmaması fena. Yani arayanın adını bazen anlamak zor olabiliyor.

Gelelim Ses Deneyimi altındakilere... Beş bant ekolayzır 60 Hz ile 14 kHz arasında ayar yapma imkânı veriyor. Çok iyi, fakat keşke birkaç tane de hazır ayar olsaydı da seçebilseydik. Bu işlerden anlamayanları standart ses çıkışına zorunlu hâle getiren bu deneyimden sonra ses kalitesini de değerlendirelim.

Ses dengeli, ancak odyofiller için en iyisi değil

Jabra Elite 65t'nin AirPods'a göre daha iyi bas çıkışı var, ancak kaliteli bir müzik kulaklığı olmak için de gideceği bir yol olduğunu atlamayalım. Apple'ın da müzik kalitesi konusunda vasatın biraz üzerinde olduğunu düşünürsek, bu konuda performans beklemek henüz doğru olmayabilir. Bunun sebebi de, cihazların enerjisinin uzun şarjı korumak yönünde olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin dengesi bulunduğunda, daha kaliteli müzik dinleyebileceğiz.

Jabra Elite 65t'nin genel deneyimi ise dengeli bir ses çıkışı veriyor. Yani bas duyacağım diye tizleri kaybetmediğiniz, orta tonlarda abartmayan bir ses çıkışı var. Müzik delisi değilseniz, kullanmamak için hiçbir sebebiniz yok. Bu tip bir kulaklığa ihtiyacınız varsa, 'harika' bir benzerinin olmadığını da unutmayın.

Arama deneyimi çok iyi

Belki müzik konusunda en iyisini sağlamasa da, arama deneyimi işi değiştiriyor. Kulaklıkların üzerinde toplam dört adet mikrofon yer alıyor. Böylece sesinizi en iyi şekilde yakalamayı sağlayan ürün, denemelerimde AirPods'un sizi metrobüste mikrofonla konuşuyormuşsunuz hissinden kurtarıyor. Son derece rüzgarlı bir ortam da dahil olmak üzere yaptığım denemelerde, karşı tarafın söylediğimi anlamadığı olmadığı gibi, tekrar etmeye gerek kalmadan konuşmam da bu testten en iyi şekilde çıktığını gösteriyor.

Sağ kulaklığı çok kısa basılı tutarak sesli asistana geçmek de büyük rahatlık. Neredeyse telefonu cebinizden çıkartmaya gerek kalmıyor. Hele bir akıllı saat ile eşleştirirseniz, telefonu tüm gün cebinizden çıkartmadan gezmeniz olası. Ben buna muhteşem üçlüyü oluşturmak diyorum, zira günümüzde bir akıllı telefonu daha iyi tamamlayan iki şey daha yok.

Üretici önceden özen göstermeyince, iş kullanıcıya düşüyor

Jabra Elite 65t ile yaşadığım tek problem, ara sıra bağlantının kopması ve kulaktan çıkartınca kutuya koymazsam ya da üç saniye basılı tutup her kulaklığı kapatmazsam, şarjın bitmesi. Hızlı şarj sayesinde kutuda geçen 15 dakika size 1,5 saat dinleyecek kadar dolum sağlıyor. Ancak toplam 15 saat, Apple AirPods'un efsane sayılabilecek 25 saatinin gerisinde.

Kulaklıklardaki IP55 sertifikası sayesinde su sıçramaları ve toza karşı da dayanıklı. Kutudan çıkan farklı kulak içi silikon uçlar ile kulağınıza tam oturmasını sağlayabilirsiniz. Ben standart olanı kullandım ve hiç sorun yaşamadım. Hareketli anlarda dahi kulağınızdan çıkmaması çok iyi. Ancak bir süre kulakta kalınca ya da düğmelere sert basınca rahatsız edebilir. Bu rahatsızlıktan kurtulmak ya da hiç yaşamamak için arada bir çıkarıp kulağı ferahlatmak gerekiyor.

Sonuç: Daha önce kablosuz kulakiçi kulaklık kullanmadıysanız, bu ürün piyasadakilerin en iyisinden birisi. AirPods kadar şarj süresi olmasa da, tek seferde 5, kutu desteğiyle 15 saat gayet iyi. Zaten daha uzun kullanacağınızda telefonu da şarj etmeniz şart.

BT 5.0 sayesinde en iyi faydayı en güncel telefonlarla sağlıyor. Ses kalitesi ortalamanın üzerinde, pratik bir şekilde yönetilebiliyor ve bir önemli şey daha; çirkin gözükmüyor.

Uygulama düzenli güncellemelerle gelişiyor. Bu konuda bazı eksiklikler de zamanla giderilebilir. Bu açıdan olumlu bir sinyal verdiğini belirtmeliyim.

Kendi sesini duyabilme, sesli asistan seçebilme ve IP55 de işin tuzu biberi. Akıllı telefonu daha konforlu kullanmak isteyenlere tavsiye ederim.

TOPLAM PUAN: 8/10

Ergonomi: 9/10

Şarj: 7/10

Yazılım: 6/10

Müzik kalitesi: 7/10

Arama kalitesi: 9/10