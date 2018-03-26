Samsung tarafından 2016 yılında alınan bir patent, şirketin gerçek anlamda kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalıştığını gösteriyor. Şu anki mevcut kablosuz şarj teknolojinin, aslında kullanıcılarını şarj aletlerinden tam olarak kurtaramadığı düşünüldüğünde, Samsung tarafından alınan bu yeni patentin önemi daha iyi anlaşılıyor.

Öyle ki, Güney Koreli teknoloji devinin hedefi, cihazınızı şarj aletine takmadan ya da herhangi bir şarj ünitesinin üzerine koymadan normal kullanım halinde de şarj olabilmesini sağlamak. Bu amaçla temassız ve kablosuz bir adaptör geliştirmek niyetinde olan şirket, belli bir mesafe içerisindeki cihazları frekanslar sayesinde şarj etmeyi planlıyor.

Bu teknolojinin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir netlik yok. Ancak Samsung'a yakın kaynaklar bu yeni özelliğin telefonlarda yer almasının üç yılı bulabileceğini belirtiyor.