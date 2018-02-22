Japonya’da R&T Farm şirketinde çalışan Setsuzo Tanaka, “Mongee” (İnanılmaz) adını verdiği ve kabuklarıyla yenilebilen muz üretti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Tanaka, hobi olarak başladığı araştırmada, muzun büyüme hücrelerini -60 derecede dondurup yavaş yavaş çözülmesini sağladı. Böylece muz kabuğu daha ince ve yumuşak oldu.

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