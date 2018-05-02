Yönetmenliğini Hakan Eser’in üstlendiği, Önder Açıkbaş, Enis Arıkan, Seda Güven ve Tuğçe Karabacak’ın başrolü paylaştığı ‘Kaç Kaçabilirsen’ filminin galası önceki akşam yapıldı.

HT Magazin'de yer alan habere göre, Enis Arıkan geceye sosyal medyada fenomen olan ve filmde de yer alan annesi Selma Arıkan ile birlikte geldi.



Basının ilgisiyle karşılaşan Selma Hanım, “Oğlumla aynı filmde oynamak için oyunculuk eğitimi aldım. İlginizden dolayı çok şaşkınım” dedi.



Filmin kadın oyuncularından Seda Güven, heyecanlı olduğunu anlatırken aynı sahneleri paylaştığı rol arkadaşı Önder Açıkbaş, “Çok tehlikeli şeyler yaşadık. Asılı olduğum halat koptu” dedi.



Galaya 3 tekerlekli triportör aracıyla gelen ve kırmızı halıda sürmek isteyen Açıkbaş bir ara zor anlar yaşadı. Araç bozulunca valelerin yardımıyla çekici çağrıldı.