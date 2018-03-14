Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl tütün mamulleri ve alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların takibine yönelik Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, özellikle riskli alanlarda yoğunlaşırken, denetim personeline verilen eğitimlerle hız kazandı.
Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 74 bin 882'yi bulurken, denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 artış göstererek 13 milyon 792 bin 20'ye ulaştı. Denetlenen ürün sayısı 2016 yılında 8 milyon 247 bin 661 adetti.
Söz konusu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı bin 674'ü buldu. Denetimler, aylık ortalama 552 denetim elemanınca yapıldı. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 2016'ya göre yüzde 174 artışla 2 milyon 819 bin 33 lira oldu.
Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 79 bin 542'sinin bandrolsüz, 15 bin 622'sinin taklit bandrollü olduğu, 12 bin 832'sinde de niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 839 bin 605'inin bandrolsüz, 5 bin 69'unun taklit bandrollü, 164'ünün yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.
Diğer taraftan, GİB ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 22 ilde mükerrer bandrol kullanarak şarap üretimiyle dağıtımını yaptığı değerlendirilen 104 firmaya yönelik operasyon düzenlendi.
AKARYAKIT KAÇAKLIĞIYLA MÜCADELE
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonları nezdinde 28 bin 463 denetim yapıldı ve 4 milyon 244 bin 987 lira ceza kesildi.
BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ
Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların takibine yönelik Bandrollü Ürün İzleme Sistemi 2007 yılında uygulamaya girdi.
Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleriyle alkollü içki ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.
Türkiye genelinde, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak gerçekleştiriliyor.
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