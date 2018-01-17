Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyü Kız Boğan mevkisinde define avcıları tarafından yapılan kaçak kazıda kapı taşı bulunan, Roma Dönemi'ne ait oda mezar bulundu. İHA'nın haberine göre vatandaşlar, kazı sonrasında ortaya çıkan oda mezarı jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri kazı yapılan yerde yaptıkları çalışmada, oda mezarın Roma Dönemi'ne ait olduğunu fakat diğer mezarlardan farklı olarak bu mezarın iri taş ve kumdan yapıldığını ve mezarın kapı taşının olduğunu tespit etti.

Bulunan oda mezarın tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne önerileceği öğrenildi.

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