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Gümrük muhafaza personelince yapılan ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü.