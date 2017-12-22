İHA'nın haberine göre, Van-Erciş Karayolu Ünseli Mahallesi İnci Petrol önünde, Van istikametinden Erciş istikametine giden İran, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmenin içinde bulunduğu minibüs ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Bu arada kaçak göçmenlerin üzerlerinden sahte kimlik ve belgeler çıkarken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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