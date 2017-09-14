Kaçırılan Ares köpeğin bulunması için semt sakinleri 2 bin lira ödül koydu

Beylikdüzü Barış mahallesinde yaşayan ve 21 Ağustos günü yaşadığı Barış Parkı'ndan bir araca konulup kaçırıldığı iddia edilen Ares köpeği, semt sakinleri her yerde arıyor.

3 yıldır semtin hayvan severleri tarafından bakılan köpeğin bulunması için semt sakinleri 2 bin lira ödül vereceklerini açıkladı. Semtlerinde bulunan köpeğe sahip çıkan mahalleli 25 gündür kayıp olan köpeklerinin bir an önce bulunmasını istiyor.