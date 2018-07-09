Bir haftadır barakada tutuluyordu

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. (42) ve E.A. (45), M.N. (35) adlı kadını zorla kaçırıp bir haftadır bir barakada tutuyordu. Bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen jandarma barakaya operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan zanlılardan Y.Ç. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürülürken, E.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zorla tutulduğu iddia edilen M.N. ise olayın ardından ailesine teslim edildi.

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