Kadayıf dolması malzemeler
400 gram tel kadayıf
250 gram ceviz içi
3 adet yumurta
Kadayıf dolması şerbeti için
500 gram toz şeker
400 ml. su
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Kadayıf dolmasını kızartmak için
2 su bardağı ayçiçek yağı
Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Tatlının şerbetini hazırlamak için toz şeker ve suyu ufak boy tencereye alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını orta ateşte kaynamaya bırakın. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için cam bir kaseye alıp bir kenarda bekletin.
Taze tel kadayıfları küçük parçalara ayırmadan elinizle hafif bir şekilde açın. Mutfak tezgahında dikdörtgen bir yufka gibi ince bir kat halinde tel tel açtığınız kadayıfın orta kısmına iri parçalar halinde ceviz içi yerleştirin. Kenar kısımlarını içe doğru katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Kadayıf ve ceviz içi bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.
Yumurtaları iyice çırpın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın ve kısık ateşte kızdırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını çırpılmış yumurtaya buladıktan sonra altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran tatlıları tencereden aldıktan sonra soğumuş olan şerbetin içine bırakın. Şerbetini içmesi için kısa bir süre şerbet karışımında bekleyen tatlıları sevdiklerinizle paylaşın. Kadayıf dolmalarınız hazır! Afiyet olsun...
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