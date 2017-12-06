Hapisten çıkan oğul Kaddafi'den flaş karar: 'Trablus için savaşacak'

2011 ayaklanmasından bu yana hapishanede olan, Haziran ayında serbest kalan Kaddafi'nin bir geri dönüş planı yaptığı, uzmanların seçimlerin gelecek yıl yapılması durumunda fayda sağlayabileceği konuşuluyor.

Eski Libya diktatörünün oğlu Seyfül İslam'ın cezaevinde geçirdiği yıllardan sonra, siyasete geri dönmeyi planladığı ve Trablus bölgesindeki terörist gruplara karşı askeri bir kampanya yürüttüğü iddia ediliyor.

2011 yılında babası Muammer Kaddafi'nin öldürülmesine ve ülkenin parçalanmasına yol açan Nato destekli ayaklanmayı takiben Zintan kasabasında gözaltına alınan Kaddafi, Haziran ayında serbest bırakıldı.

Bir zamanlar Libya rejiminin mirasçısı olan Kaddafi, İngiliz yüksek toplumuyla modernizmi harmanlayan Londra Ekonomi okulu mezunu... Şimdi, Kaddafilerin gücü umutsuzca elinde tutmaya savaştığı gibi protestocuların öldürülmesi emriyle suçlanıyor.

Ancak son haftalarda ABD'deki bağlantılarına, kıyı kent Sabratha'nın kontrolünü ele geçiren bir güç topladığını ve Trablus için savaşacağını söylediği iddia edildi.

Kaddafi'nin bir sözcüsü yazılı açıklama yaparak "Seyfül İslam, Libya'nın içindedir ve 2011'de bütün Libyalılara, kendini topraklarını savunmak için şehit olmak ya da şehit olmak için Libya'da kalacağını söylediği sözlerinde kararlı! Sabratha'da DEAŞ'a, yasadışı göçmenlere ve yağ kaçakçılığı mafya çetelerine karşı savaşan kuvvetler, çoğunlukla Seyfül İslam'ı destekleyen kabilelerin üyeleriydi ve Seyfül İslam Kaddafi'ye sadık olanlar eski Libya ordusunun bir üyesiydi" dedi.

Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Konseyi Kıdemli Politika Uzmanı Mattia Toaldo, "Gelişmeler onun gözetiminde değil. Hayal edebilir, ancak bir yere ulaşamaz." dedi.

Gözlemciler, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Kaddafi'nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkabileceğini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) 2011 yılından insanlığa karşı suç iddianamesine rağmen kalmasına izin verildiğini belirtti. Ayrıca, davanın gıyaben yapıldığı ve uluslararası insan hakları grupları tarafından eleştirildiği halde, 2015 yılında Trablus'taki bir mahkeme tarafından da idam cezasına çarptırıldı.

Seçim hazırlıklarına katılan bir diplomat, ICC'nin Kaddafi'ye karşı iddianamesinin Kaddafi'yi ayakta kalmaktan veya kazanmaktan alıkoyamayacağını söyledi.

Kaddafi, babasının düşüşünden bu yana yaşanan kronik belirsizlik ve güvensizlik duygusundan yararlanmaya çalışıyor.

Libya ve Tunus'un eski Avusturyalı savunma ataşesi Wolfgang Pusztai, Kaddafi'yi kutuplayıcı bir figür olarak tanımladı. Pusztai, "Batıda eski rejimle anlaşma yapan ve Seyfül İslam'ı yeniden görmek isteyen şirketler var" dedi.

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