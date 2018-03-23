Libya'nın devrik lideri Muammer el-Kaddafi'nin kuzeni eski Mısır-Libya İlişkileri Koordinatörü Ahmed Kaddaf ed-Dem, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye finansal destek sağladıklarını doğruladı.
Mısır'ın başkenti Kahire'den France24 televizyon kanalına konuşan Kaddaf ed-Dem, Sarkozy'ye finansal destek sağlanması konusunu devrik lider Kaddafi ve başka yetkililerden öğrendiğini, bu bilginin kesin olduğunu söyledi.
Sarkozy'ye verilen paranın miktarıyla ilgili soruya Kaddaf ed-Dem, "Bu konuda bilgim yok. Tek bildiğim müttefikimiz olduğu için Sarkozy'ye yardım ettiğimiz. O dönem Kaddafi, Afrika Birliğini tesis etmeye çalışıyordu ve bu amaçla Elysee'de bize yakın bir dostun olması gerekiyordu. Sarkozy'yi stratejik müttefikimiz olarak kalması için destekledik. Bu gerçek inkar edilemez." diye konuştu.
İş adamı Ziad Takieddine, 2016'da, 2006 yılının sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiğini söylemişti. Bu sözler, eski Libya Askeri İstihbarat Birimi Direktörü Abdullah Senussi'nin 2012'de Libya'da verdiği ifadeleri doğrulamıştı.
Libya'nın devrik lideri Kaddafi, öldürülmeden kısa süre önce yayımlanan bir röportajında, "Sarkozy (2007 yılında) İçişleri Bakanı iken bana geldi ve para istedi. Ben de verdim. Sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.
Nicolas Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için Kaddafi'den yasa dışı şekilde para aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü iddia edilmişti. 50 milyon avroya kadar yükselen bir meblağdan bahsedilen iddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı.
5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, salı günü sabah saatlerinde Paris'te gözaltına alınmış, 30 saate yakın gözaltı sürecinin ardından hakkında, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı, yolsuzluk yaptığı ve Libya kamu fonlarını gizlediği" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
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