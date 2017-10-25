‘Kadife’ ve ‘İnci’ tedavi için İstanbul'a geliyor

Mardin'de 1 ay önce vatandaşlar tarafından bulunan ve ayaklarında kırıklar olan 2 eşek, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde uygulanan tedaviden sonuç alınamayınca kara yolu ile İstanbul'a gönderildi.

AA'nın haberine göre vatandaşların ihbarı üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan "Kadife" ve "İnci" ismi verilen eşeklerin ayaklarında kırıklar tespit edildi.

Yaklaşık 1 ay süren tedavinin sonuç vermemesi üzerine hayvanların İstanbul'da daha donanımlı bir merkezde tedavi edilmeleri için sosyal medyadan vatandaşlara çağrı yapıldı. Hayvanseverlerin seferber olmasıyla eşekler, hasta hayvan nakil aracıyla İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi. Kadife ve İnci'nin, burada yapılacak tedavi ile tekrar yürüyeceği ümit ediliyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu veteriner hekim İsmail Taş, yaptığı açıklamada, vatandaşların ihbarı üzerine eşeklerin merkeze getirildiğini, birinin ön, diğerinin de arka bacağında kırıklar bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 ay boyunca uyguladıkları tedavi sonuç vermeyince eşekleri İstanbul'a göndermek istediklerini ve bunu sosyal medya üzerinden duyurduklarını aktaran Taş, kendilerine ulaşan hayvansever Onur Oflaz ve arkadaşlarının, eşeklerin tedavilerinin daha donanımlı bir merkezde yapılmasını sağlama sözü verdiklerini belirtti.

"İYİLEŞMELERİNİ UMUYORUZ"

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin son günlerde özelikle sokak hayvanlarına karşı etkili çalışmalar yaptığını kaydeden Taş, "Ultrason gibi son teknolojik cihazlar alındı. Eksik malzemeler getirildi. Birçok tedaviyi yapabiliyoruz ancak büyükbaş hayvanların ayakları çok hassas. Onun için ayaklarında sorun olan hayvanları naklediyoruz." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ise sokak hayvanları konusunda hassas bir çalışma yöntemi benimsediklerini, bu nedenle merkezi sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Yaman, "Büyükşehir Belediyesi iki eşeğin sağlığına kavuşması için seferber olmuştur. Arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda Hayvan Hastanesini de açacağız." ifadelerini kullandı.