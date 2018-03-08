8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarını unutmayan Kadıköy Belediyesi, TEMA Vakfı’na bağışta bulunarak, kadın çalışanları adına Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na toplam 1050 adet çam ağacı dikimi yaptı. Gazete Habertürk'teki habere göre; kadın çalışanlarla kahvaltıda buluşan Başkan Aykurt Nuhoğlu, her bir kadın çalışanı adına özel ağaç dikim sertifikasını kadınlara hediye etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER