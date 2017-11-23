Kadıköy'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen ev sahibi kadın vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınarak tedavi altına alındı. Paniğe kapılan bazı vatandaşların ise ağladığı görüldü.

İHA'nın haberine göre yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Bostancı Gümüşçü Sokakta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katı henüz belirlenemeyen bir nedenden yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken ev sahibi kadının da içeride olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen kadının binadan çıkmasına vatandaşlar yardım etti. Ev sahibi kadın bu sırada olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek tedavi altına alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşların ise büyük bir panik yaşadığı görüldü. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın çıktığı sırada panik yapan ev sahibini sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen bir vatandaş, "Bayan pencereden aşağıya atlayacaktı. Ben sakin olmasını söyledim. Çünkü yangın yeni başlamıştı. Panik olma, üzerindeki elbiseyi rahat nefes almak için ağzı ve burnuna kapat dedim. Biraz bekle, sakin ol dedim. Daha sonra itfaiye geldi" dedi.