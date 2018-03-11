İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde Fenerbahçe stadyumunun hemen yanında bulunan köprülü kavşakta sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı.

İHA'nın aktardığına göre, S.Y'nin kullandığı otomobil, kavşağa süratli girince bariyerlere çarparak havalandı ve karşı şeritten gelen S.Ö'nün kullandığı otomobilin üzerinden aşarak takla attı. Kazada hem bariyerlerin hem de otomobilin üzerinden uçan otomobilin sürücüsü S.Y. araç içerisinde sıkışırken, diğer aracın sürücüsü S.Ö. yara almadan kurtuldu.

Kadıköy'de inanılmaz bir kurtuluş denilecek kazada yara bile almadan kurtulan sürücü, yaşadığı şokun etkisi ile bariyerlerin üzerine yaslanarak aracını izledi.

Sürücü aracını izlerken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan diğer aracın sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtarmak için seferber oldu. Sıkıştığı yerde bir hayli acı çektiği görülen S.Y. ise camdan kafasını uzatarak, yumruklarını yere vurdu. S.Y.'nin yanına gelen bir itfaiye eri ise elindeki ceketi sürücünün kafasının altına koydu. S.Y., itfaiyenin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kazanın şoku ile soruları bir süre yanıtsız bırakan S.Ö. ise, "Önce bariyerlerin üstünden uçtu, sonra da benim aracımın üzerinden uçtu" dedi.

Hastaneye kaldırılan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından hasar gören araçlar kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

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