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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olurken, Koç'un seçilmesi taraftarlar tarafından da coşkuyla karşılandı.