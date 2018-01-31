Kadıköy'de geçtiğimiz cumartesi günü güvenlik kameraları ilginç bir olayı kaydetti. Görüntülerde bir kişi, elinde tabancayla, oldukça da rahat tavırlarla büfeyi hedef alıyor. Şüpheli mermiyi namluya sürüyor, defalarca tetiğe basıyor ancak silah ateş almıyor. Bunları yaparken de çevredeki esnafla sohbet ediyor. Yaşananlar 1,5 dakika sürüyor. Eli silahlı kişi, sohbet ettiği kişileri de tehdit ederek sakince bölgeden ayrılıyor.

DHA'nın haberine göre hedef alındığını olaydan sonra komşu esnaftan duyduğunu belirten büfeci Erkan Boztaş güvenlik kameralarını izledikten sonra tedirgin olduğunu ve korktuğunu söyledi.



Boztaş, eli silahlı kişiden şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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