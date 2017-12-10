Alınan bilgiye göre Hasanpaşa Mahallesi Sarmaşık Çıkmazı Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine Kadıköy ve Üsküdar itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında gecekonduda kalan Erhan Urun (52) yaralandı. Yaralı Urun, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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