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Kadıköy'de genç kıza saldıran zanlının kim olduğu ortaya çıktı

Saldırganın 9 ay önce evden kaçtığını söyleyen teyzesi yeğeninin yaraladığı genç kızdan özür diledi

30.01.2018 - 15:36 | Güncelleme:

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yolda yürürken yumruklu saldırısıda bulunan ve adliyeye sevk edilen Anıl Gürbulak geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Genç kıza yumruk atan kişinin 9 aydır kayıp olduğu ve ailesi tarafından arandığı ortaya çıktı.

Teyzesinin Müge Anlı'nın programı aracılığıyla aradığı Anıl Gürbulak'ın iddiaya göre psikolojik sorunları var. Programa katılan teyze Cahide Karga 28 yaşındaki Anıl Gürbulak'ın 9 ay önce evden kaçtığını, polislerin Anıl'ı bulmasına rağmen "Kendi isteğimle kaçıyorum" dediği için bir şey yapamdıklarını söyledi.

"BABASININ ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNDEN HABERSİZDİ"

Karga, "Anıl'ın babası annesini öldürmüş sonra polise teslim olmuştu. İfadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söyledi. Anıl, babasının annesini öldürdüğünden habersizdi" ifadelerini kullandı.

Anıl'ı arkadaşları ve komşularının haberlerde görüp kendisine söylediklerini anlatan teyze, Müge Anlı aracılığıyla yeğeninin yaraladığı genç kızdan gözyaşlarıyla şikâyetini geri almasını istedi. Karşı tarafın haklı olduğunu fakat yeğeninin annesinin öldürüldüğünü bile kavrayamayacak psikolojide olduğunu söyleyerek özür diledi.

 

 

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YORUMLAR 15
  • Misafir 4 dakika önce
    Şikayetini niye geri alsın, psikolojik sorunu varsa bu zaten tespit edilir ayrıca daha iyi değil mi onun açısından tedavi görür, durumu her ne ise zaten buna göre gerekli işlemler yapılır. Oldu salsınlar dışarı, yarın başka birine daha tehlikeli bir saldırıda bulunup zarar vermeyeceğini garanti ediyor mu teyzesi, herkesin evladı var ya, annesinin öldüğünü bile kavrayamıyorsa ortada zaten ciddi bir hasta var demektir teyzesi olduğu için hassas anlıyoruz ama o kızın da bir annesi var hatırlatırım
  • Misafir 4 dakika önce
    Allah aşkına biraz insaf yaa. Adamın yaptığını tasvip etmek münkün değil hatta şahit olsam ağzını burnunu kırardım ama adam hastaysa gerçekten onada yazık.
  • Misafir 15 dakika önce
    Şikayetini geri almasın. İçerde tedavi ederler onu.
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