İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kızı yolda yürürken darp eden saldırgan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hareketi "kadın özgürlüğüne müdahale" sayılarak tutuklanan saldırgan hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık, saldırganın elindeki yüzüğü silah olarak kabul etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı jet hızıyla 1 haftada tamamladı. Müşteki Bersun Güneş K.'nin evinden okuluna giderken karşısından gelen Anıl Koray G. tarafından hiçbir söz ve tartışma olmamasına rağmen parmağında yüzük bulunan eliyle vurarak yaraladığı anlatıldı. Genç kızın burnundan yaralandığı, görüntülerden tespit edilen şüphelinin ise suçlamayı kabul etmediği ve yürüdüğü kaldırımdan şikayetçiyi ittirdiğini söylediği belirtildi.



YÜZÜK SİLAH SAYILDI, HAPSİ İSTENDİ

Savcılık Anıl Koray G.'nin silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eliyle genç kızı darp ettiğini kaydederek, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde 26 Ocak'ta yaşandı. Liseli 17 yaşındaki Bersun Güneş K. kaldırımda yürürken karşısından gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganın arkasından sadece "Ne yapıyorsun" diyebildi. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. Bersun Güneş K., ailesiyle ile birlikte polise şikayette bulundu. Olay güvenlik kameralarına yansırken polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı ertesi gün gözaltına aldı.

Adliyeye götürülen 28 yaşındaki Anıl Koray G. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan saldırgan savcılığın itirazı üzerine ikamet adresinin olmaması ve kaçma şüphesinin olması nedeniyle yeniden gözaltına alındı. İkinci kez adliyeye çıkarılan saldırgan "Kadınların özgürce güven içinde dolaşma haklarına müdahale anlamına gelmesi sebebiyle toplumsal anlamda taşıdığı önem nedeniyle tutuklama ölçülü ve gereklidir" denilerek 28 Ocak tarihinde tutuklandı.



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