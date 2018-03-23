Kadıköy'de bir inşaatta hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri şüpheli kişinin kürekli saldırısına uğradı. Polis ekiplerine saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 3'ü polis memuru 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



DHA'nın haberine göre, olay saat 07.00 sıralarında Kozyatağı Abdülezelpaşa sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaata hırsızlık amaçlı bir kişinin girdiği ihbarını alan polis harekete geçti. İnşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevkedildi. Polise ekipleri inşaata girerek bodrum katta saklandığı belirtilen şüpheliyi aramaya başladı.Ü

Bu sırada Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli, polis memurlarına kürekle saldırdı. İki polis memuru başından yaralanırken şüpheli kaçmak istedi. Saldırgan yardıma gelen polis ekiplerine de saldırdı. Bir polis memuru da elinden yaraladı.





Yaşanan arbede sırasında saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı 3 polis memuru olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şüpheli ise ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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