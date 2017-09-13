Kadıköy Bostancı'da belediye tesislerinde 3 kadın, tuvalet görevlisi 43 yaşındaki F.G.'yi tuvalet ücreti vermemek için tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre olay, Bostancı'da 2 Eylül tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın, turnikeye 1 lira atmadan, ücretsiz geçerek tuvalete girmek istedi. F.G.'nin itiraz etmesi üzerine kadınlardan biri görevliye küfür ederek üzerine saldırdı. Daha sonra 3 kadın, görevlinin üzerine gelerek darp etti.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 3 kadının turnikenin yanına geldiği ve içeri ücretsiz girmek için bir süre görevliyle konuştukları görülüyor. Kadınlardan birinin görevlinin üzerine saldırdığı, bunun üzerine diğer kadınların da görevliyi sıkıştırarak darp ettikleri görülüyor. Çevredeki diğer vatandaşların ise müdahalede bulunmaması dikkat çekiyor.
ŞİKAYET ETTİ
Olaydan sonra darp raporu alan 43 yaşındaki tuvalet görevlisi F.G. kendisini darp eden kadınlardan şikayetçi oldu.
Şikayet dilekçesini vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gelen F.G., "Olay günü yanıma 3 kadın geldi. Turnikeden ücretsiz geçmek istediler. Ben de paranız yoksa rica edin kumandayla geçireyim. Bu şekilde geçiremem, güvenlik kameraları var. Sizi kaçak geçirirsem ben ekmeğimden olurum, dedim. Bunun üzerine kadınlardan biri, 'Darphane gibi para basıyorsunuz zaten, her şeyi paraya çevirdiniz, alın paranızı' diyerek turnikeden geçti" ifadelerini kullandı.
Diğer kadının da küfür ederek üzerine saldırdığını söyleyen F.G., "Ondan sonra saçıma daldılar. Tek başıma müdahale edemedim onlara. Çevredeki vatandaşlar da müdahale etmediler. Hem devlet memuruyum, hem belediyenin işçisiyim. Belediyenin işyerinin önünde beni darp ediyorlar. Ama onların amacı para değil, bizi istemiyorlar. Devleti istemedikleri için, biz de devlet memuru olduğumuz için onların amacı devletin memuruna darbe vurmak" dedi.
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