İstanbul Kadıköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozyatağı Atatürk Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 51 yaşındaki Kader Bala'ya, Çevre Yolu yönünde seyreden ve plakası alınamayan bir kamyon çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Kader Bala'nın cesedi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza sırasında Bala'nın yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çubukçu, ona bir çöp kamyonunun çarptığını iddia etti. Çubukçu, kazada ölen arkadaşının ardından gözyaşı döktü.

Kadının ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.