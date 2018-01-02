İstanbul Kadıköy'de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için akıllara durgunluk veren bir yol seçti. Yayaların kullandığı merdivene inen sürücünün tehlikeli sürüşü cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı. Kemal Sunal filmlerini anımsatan olayda sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği görülüyor. Bu sırada okuldan çıkan iki çocuğun da merdivenlerden çıkmaya çalıştığı görüntülere yansıyor.

Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişinin ise "Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin" şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor.

Kadıköy

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