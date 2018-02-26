Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada

Kadıköy'de yolcu almak için aniden duran minibüse çarpmamak için ani fren yapan motosikletli çift Seren Okur ve Samet Yüksel, duruma tepki gösterince dört minibüs şoförü tarafından feci şekilde dövüldü. Yaşananları anlatan Seren Okur, "Muavin ve şoför beni minibüsün içine aldılar. Şoför bıçak çekti. Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. O an ölmeyi bekledim" dedi.



İddiaya göre, Motosikletle Maltepe'den yola çıkan 21 yaşındaki Samet Yüksel ve 20 yaşındaki Seren Okur, Kadıköy Hasanpaşa minibüs yoluna geldiklerinde önlerinde ilerleyen bir minibüs aniden durdu. Bunun üzerine motosikleti kullanan Samet Yüksel aniden firen yapmak zorunda kaldı. Minibüsten inen yayalara çarpmaktan son anda kurtulan Samet Yüksel ve Seren Okur minibüs şoförüne tepki gösterdi.



Bunun üzerine minibüs sürücüsü ve yanındaki muavin iddiaya göre motosikletli çifte küfrederek karşılık verdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve muavin araçtan inerek motosikletli genci darp etmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen iki minibüs sürücüsü de durarak motosikletli çifte saldırdı. 4 kişinin saldırısına uğrayan gençler feci şekilde dayak yedi. Seren Okur aldığı darbelerden dolayı olay yerinde baygınlık geçirdi. Motosikletli çiftin yaşadığı feci anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.





"ETRAFTA SEYİRCİLER ÇOĞALDI AMA KİMSE YARDIM ETMEDİ"



Minibüsçülerden şikayetçi olan Okur yaşadığı feci anları şöyle anlattı:



"Ya yolcuya çarpacaktık yada minibüse çarpacaktık. Biz de korkudan ani firen yaptık. Benim motorum ama arkadaşım kullanıyordu. Arkadaşım 'burada durulur mu?' dedi karşı taraf kızmaya başladı. Gözleri dönmüş gibiydi. Bende gidin diye uyarıda bulundum. Minibüstekiler küfür etmeye başladı. Daha sonra muavin aşağıya inip tekme savurmaya başladı. Arkadaşım motordan indi ve muavinle tartışmaya başladılar. Minibüsün arka tarafına geçtiler ve arkadaşımı dövmeye başladılar. Minibüsün şoförü bıçakla birlikte aşağıya indi. Etrafta seyirciler çoğaldı ama kimse yardım etmedi. Ben şoförü çekmeye çalıştım ama ayırmak için ama gücüm yetmedi. Şoför gözü dünmüş gibi motoru tekmeliyordu. Ne yapıyorsun diye çekmeye çalıştım."

"Şoför bıçak çekti, Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi"



Kendisini bayılana kadar dövdüklerini söyleyen Oku, "Bu sefer muavin ve şoför beni minibüsün içine aldılar. Şoför bıçak çekti. Darp etmeye başladılar, tekmelediler, gücüm yetmedi. Yerde kapandım bekledim. Motor ekipmanlarım vardı üzerimde onlar beni korudu. Onlar olmasıydı şuan hastanede olurdum. En son arkadaşım beni minibüsten çıkarttı. Yerde baygınlık geçirdim. Başka minibüsten de şoförler gelmiş 3-4 kişi beni dövmeye başlamış. Öbür minibüsten gelen bir kişi arkadaşımın kasıklarına vurmuş. Yerde ben bayılana kadar dövdüler. Ben bayılınca minibüse girip kaçtılar" şeklinde konuştu.



"O AN ÖLMEYİ BEKLEDİM, BUNDAN SONRA MİNİBÜSE BİNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Evden çıkamadığını ve okula gidemediği söyleyen Okur, bir daha minibüse binemeyeceğini belitti. Motosikletlerinde de büyük hasar oluştuğunu ifade eden Okur, "O an ölmeyi bekledim. Bu kadar birinin vurmasını beklemiyorum. Sinirlerim boşaldı. Hiçbir şekilde kendimi koruyamadım. Bugün evden çıkmak istemedim, okula gidemedim. Hep bir yerlerden haber bekliyorum. Bulunacaklar mı? Dışarıdalar mı? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Daha yakalanmadılar bir kaç güne inşallah yakalanır. Bundan sonra minibüse binmeyi düşünmüyorum. 6-7 milyar kadar zararımız var. motor düştüğünde ve tekmelendiğinde çok zarar gördü" diye konuştu.

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