DHA'nın haberine göre; Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir otomobil belediye otobüsünün altına girdi. Kazada ölen ve yaralanan olduğu bilgileri geliyor. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadıköy