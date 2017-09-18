İHA'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ve halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. 1 kişin öldüğü 3 kişinin ise yaralandığı kaza anı otobüste bulunan araç kamerasına yansıdı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde yan şeritte seyir halineki otomobilin bir anda yoldan çıkarak şerit değiştirdiği ve otobüsle kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.

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